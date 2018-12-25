Богатство, замужество, удача: какого цвета белье исполняет мечты

Желтое белье

Что принесет: деньги и славу.

Кому это нужно: если ты уже устала откладывать деньги и мечтаешь их потратить, если приходится выбирать — купить платье или не задерживать выплату по ипотеке, если просто хочешь перестать думать о том, как заработать деньги, а хочешь мечтать, куда их вложить, пишет Lady.mail.ru.

Красное белье

Что принесет: много любви.

Кому это нужно: если тебе надоело бессмысленно ходить на свидания, если ты мысленно отметила все проколы на свадьбах подруг и знаешь, как их избежать на своей, если ты слишком красива, чтобы быть одинокой.

Белое белье

Что принесет: личное счастье.

Кому это нужно: если ты устала видеть вокруг одну несправедливость, уже полгода мечтаешь о том, чтобы сбежать с работы пораньше и сделать маникюр, если ты записалась на тренинг о женском счастье и любви к себе.

Розовое белье

Что принесет: гармония в отношениях.

Кому это нужно: если вы никак не можете определиться, кто платит за ужин (даже в супермаркете), если так и не решили, кто по каким дням моет посуду, если воюете за цвет зубной щетки до последнего.

Зеленое белье

Что принесет: единение с природой.

Кому это нужно: если ты не отлипаешь от рабочей почты и не отрываешься от Instagram даже в кровати, если мечтаешь сортировать мусор и жить в чистом мире, если решила завести дачу.