Оливье, селедка под шубой и мясо по‑французски. Как вдвое сократить количество калорий?

1.Салат Оливье
Заменить:
колбасные изделия/сосиски на птицу/натуральное мясо
уберите из салата картофель или добавьте его меньше
не заправляйте майонезом — замените на натуральный йогурт или сметану с оливковым маслом. Если не хотите отказываться от майонеза, то лучше приготовить его дома самим, или хотя бы сократить на половину обычную вашей порции, пишет Домашний Очаг.
Результат:
Так ваше блюдо приобретет новый вкус и будет намного полезнее.
2. Салат Мимоза
Заменить:
консервированную рыбу на свежемаринованную/вареную
майонез заменить на йогурт/сметану с добавлением оливкового масла
3. Селедка под шубой
Заменить:
аналогичная ситуация про майонез, либо заменить на другой кисломолочный продукт, либо сократить размер порции добавляемого майонеза
картофель можно заменить на кабачок/топинамбур или попробовать сладкий картофель батат.
4. Мясо по‑французски
Заменить:
свинину на птицу, или возьмите мясо поросенка, будет намного нежнее
используйте только домашние сыры: сулугуни или адыгейский
не используйте при готовке майонез, сыра будет достаточно
5. Пирожки
Заменить:
муку высшего сорта на 2 сорта или грубого помола/гречневую.
поэкспериментируйте — делайте начинку мясную, с капустой, с яйцом.
6. Торт наполеон
Заменить: