Оливье, селедка под шубой и мясо по‑французски. Как вдвое сократить количество калорий?

1.Салат Оливье

Заменить:

колбасные изделия/сосиски на птицу/натуральное мясо

уберите из салата картофель или добавьте его меньше

не заправляйте майонезом — замените на натуральный йогурт или сметану с оливковым маслом. Если не хотите отказываться от майонеза, то лучше приготовить его дома самим, или хотя бы сократить на половину обычную вашей порции, пишет Домашний Очаг.

Результат:

Так ваше блюдо приобретет новый вкус и будет намного полезнее.

2. Салат Мимоза

Заменить:

консервированную рыбу на свежемаринованную/вареную

майонез заменить на йогурт/сметану с добавлением оливкового масла

3. Селедка под шубой

Заменить:

аналогичная ситуация про майонез, либо заменить на другой кисломолочный продукт, либо сократить размер порции добавляемого майонеза

картофель можно заменить на кабачок/топинамбур или попробовать сладкий картофель батат.

4. Мясо по‑французски

Заменить:

свинину на птицу, или возьмите мясо поросенка, будет намного нежнее

используйте только домашние сыры: сулугуни или адыгейский

не используйте при готовке майонез, сыра будет достаточно

5. Пирожки

Заменить:

муку высшего сорта на 2 сорта или грубого помола/гречневую.

поэкспериментируйте — делайте начинку мясную, с капустой, с яйцом.

6. Торт наполеон

Заменить: