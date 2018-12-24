24.12.2018, 11:50

Оливье, селедка под шубой и мясо по‑французски. Как вдвое сократить количество калорий?


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Оливье, селедка под шубой и мясо по‑французски. Как вдвое сократить количество калорий?
Photo by Daria Shevtsova from Pexels

Каждый новый год одно и тоже: мы готовим невозможное количество одних и тех же салатов, добавляем много майонеза в каждое блюдо и на утро, а многие и под конец праздника начинают ощущать тяжесть в животе, вздутие и изжогу. Попробуйте в этот раз заменить в привычных нам блюдах некоторые ингредиенты и сами увидите результат!

1.Салат Оливье

Заменить:

колбасные изделия/сосиски на птицу/натуральное мясо

уберите из салата картофель или добавьте его меньше

не заправляйте майонезом — замените на натуральный йогурт или сметану с оливковым маслом. Если не хотите отказываться от майонеза, то лучше приготовить его дома самим, или хотя бы сократить на половину обычную вашей порции, пишет Домашний Очаг.

Результат:

Так ваше блюдо приобретет новый вкус и будет намного полезнее.

2. Салат Мимоза

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Заменить:

консервированную рыбу на свежемаринованную/вареную

майонез заменить на йогурт/сметану с добавлением оливкового масла

3. Селедка под шубой

Заменить:

аналогичная ситуация про майонез, либо заменить на другой кисломолочный продукт, либо сократить размер порции добавляемого майонеза

картофель можно заменить на кабачок/топинамбур или попробовать сладкий картофель батат.

4. Мясо по‑французски

Заменить:

свинину на птицу, или возьмите мясо поросенка, будет намного нежнее

используйте только домашние сыры: сулугуни или адыгейский

не используйте при готовке майонез, сыра будет достаточно

5. Пирожки

Заменить:

муку высшего сорта на 2 сорта или грубого помола/гречневую.

поэкспериментируйте — делайте начинку мясную, с капустой, с яйцом.

6. Торт наполеон

Заменить:

слоеное тесто на тонкие домашние блинчики из грубой муки или кукурузной/гречневой

для крема используйте молоко жирностью 1,5% и немного сливочного масла

В принципе порадовать себя один день обычными новогодними блюдами вы себе можете позволить, но не готовьте их на несколько дней. Насладитесь ими один вечер и все.
Так же помните о мере: не тазик оливье (тогда и диетический вариант вас не спасет), а одну/две столовые ложки, один кусок мяса по‑французски и больше свежих овощей, а не алкогольных продуктов.

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