Сколько алкоголя можно позволить себе без вреда для фигуры

В подобной непростой ситуации эксперты школы сомелье WineState дали несколько советов, которые помогут пережить новогодние выходные, сохранив при этом идеальную форму, пишет Dni.ru.

Худеете целый год, изнуряете себя диетами, покупаете исключительно низкокалорийные продукты, избегаете кондитерских и отказываетесь от второго бокала вина. Совсем скоро новогодняя ночь, а потом бесконечные выходные – праздничная неделя может с легкостью перечеркнуть все усилия! И дело не только в том, что на столе – селедка под шубой или оливье, дело еще и в напитках, так как в них тоже есть калории.

Не зря такие калории называют "пустыми", так как это энергия в чистом виде, не содержащая никаких питательных элементов. При этом алкоголь усиливает аппетит, и в какой-то момент вы просто перестанете контролировать объем съеденного. Этот эффект будет верным спутником в течение следующих 48 часов. При этом алкоголь в комбинации с калориями от еды (салат-горячее-десерт) – это настоящая бомба замедленного действия!

Но не спешите отчаиваться и не драматизируйте. Есть несколько способов выйти из застольного кризиса без утраты здоровья и набора лишних калорий.

Ведущий преподаватель школы сомелье Владимир Косенко рассказывает, как вести себя точно не стоит:

Не садитесь за стол и не пейте натощак – часа за 2-3 перекусите, чтобы праздничный стол не провоцировал на чревоугодие, а алкоголь не ударил в голову раньше срока.