Хотим обратить ваше внимание на то, как с помощью карбокситерапии возможно улучшить здоровье.

Карбокситерапию (инъекции углекислого газа) применяют 70 лет в медицинской практике и около 15 лет в эстетической медицине. Это одна из методик, которая не требует вмешательства в организм и при этом устраняет боль и лечит.

В медицине инъекции СО2 используют в:

Ортопедии

Физиотерапии

Ревматологии

Неврологии

Спортивной медицине

Хирургии

Дерматологии

Эстетической медицине

Одним из самых эффективных методов лечения заболеваний позвоночника и суставов считается карбокситерапия. Эффект лечения объясняется улучшением кровообращения и увеличением поступления кислорода в ткани.

Газовые уколы хорошо знакомы пациентам, проходившим лечение в санаториях Чехии и Словакии, где этот метод используется с большим успехом.

Теперь лечение методом карбокситерапии возможно и у нас в Таллинне! Наши специалисты прошли профессиональную подготовку.

Сама процедура не занимает много времени (в среднем 10-20 минут), не требует реабилитации и обезболивания.

В процессе лечения в организм вводится медицинский углекислый газ высокой очистки, обладающий сертификатами, которые подтверждают его безопасность и качество. В течение 30 минут после процедуры газ полностью выводится из организма через почки и легкие, но в месте введения газа уже полным ходом идет активная работа.

Карбокситерапия требует курса. Частота проведения сеансов в среднем 2-3 сеанса в неделю. После курса рекомендуются поддерживающие процедуры раз в два месяца, если в этом есть необходимость.

Коснемся красоты и молодости. Введение СО2 под кожу стимулирует деятельность фибробластов – клеток, вырабатывающих строительный белок - коллаген. В результате исчезает мелкая сеточка морщин, кожа становится более упругой. Карбокситерапию используют для борьбы с целлюлитом и жировыми отложениями, омоложения зоны декольте, рук, лица.

Процедуру нельзя сопоставить с пластической хирургией. Карбокситерапию можно сравнить с очищением кожи изнутри, зарядкой для клеток и их восстановлением. Улучшается цвет лица, исчезают синяки и мешки под глазами, «поднимаются» брови. Хорошо сочетать карбокситерапию с мезотерапией, химическим пиллингом , anti-age программой, в таком случае происходит двойной улучшенный эффект.

Хотим обратить ваше внимание на то, что не было зафиксировано или отмечено сколь-нибудь серьезных побочных эффектов.

Процедура не требует какого-то специального режима реабилитации, можно не нарушать свой рабочий график.

Метод не является дорогостоящим и поэтому доступен для многих. В наше время это немаловажно. Мы открыты! Приходите и получайте квалифицированную консультацию и помощь. Ждем ВАС!

Более подробная информация на сайте http://karboksi.eu/. Записаться на процедуру Вы можете по телефону +44 600 45. Мы находимся в Таллинне по адресу Sütiste tee 17.