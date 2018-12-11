Яркие подарки для всей семьи в Denim Dream
Рождество уже стучится в дверь! Мы подобрали в э-магазине Denim Dream самые эффектные и красивые варианты, которые обязательно заставят улыбнуться ваших любимых членов семьи.
Идеи для подарков: сверкающие женские аксессуары
Выбор подарков это сложная задача — особенно, если искать подарок стильной женщине, которую сложно удивить. Будь это подруга, мама, сестра или кто-то другой близкий. Чтобы помочь тебе, мы выбрали прекрасные варианты, которые понравятся любой разбирающейся в моде женщине!
Ярко и роскошно
Guess серебряные часы
Guess серьги (слева)
Guess серьги с кристаллами Swarowski (справа)
MAX&Co. Обаятельный выбор
MAX&Co. темно-синие серьги с жемчугом
Элегантно и женственно
Guess нежно-розовый кошелек
Guess элегантные часы из нержавеющей стали
Guess браслет-цепочка
Лукавые ленты и полоски
Tommy Hilfiger синие носки в горошек (2 пары)
Tommy Hilfiger серо-черные носки в полоску (2 пары)
Tommy Hilfiger бордово-красные носки (2 пары)
Tommy Hilfiger сине-красные носки в полоску (2 пары)
Tommy Hilfiger красно-черные носки в полоску (2 пары)
Идеи для подарков мужской части семьи и самым маленьким
Веселые шаги
Tommy Hilfiger детские колготки
Tommy Hilfiger комплект из 3-х пар носков
Tommy Hilfiger детская обувь
Джентльменам
Tommy Hilfiger двухсторонний ремень из натуральной кожи
Guess шикарные часы
Tommy Hilfiger бабочка из 100% шелка
Guess солидные запонки для манжет
Лукавые полоски
Tommy Hilfiger свитер в полоску с содержанием шерсти (слева)
Tommy Hilfiger белая рубашка
Tommy Hilfiger похожая белая кофта с содержанием шерсти
Уважающим качество
Guess шикарные часы (215 €)
Guess похожие запонки из нержавеющей стали (39 €)
Tommy Hilfiger коричневый кошелек из натуральной кожи (69.90 €)
Мягко и тепло
Tommy Hilfiger похожие теплые тапочки
Tommy Hilfiger темно-синие боксеры с рисунком флага
Tommy Hilfiger подарочный комплект боксеров и носков
Tommy Hilfiger темно-синие боксеры