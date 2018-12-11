11.12.2018, 15:06

Яркие подарки для всей семьи в Denim Dream


Коммерческий текст
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Яркие подарки для всей семьи в Denim Dream
Denim Dream

Рождество уже стучится в дверь! Мы подобрали в э-магазине Denim Dream самые эффектные и красивые варианты, которые обязательно заставят улыбнуться ваших любимых членов семьи.

Идеи для подарков: сверкающие женские аксессуары

Выбор подарков это сложная задача — особенно, если искать подарок стильной женщине, которую сложно удивить. Будь это подруга, мама, сестра или кто-то другой близкий. Чтобы помочь тебе, мы выбрали прекрасные варианты, которые понравятся любой разбирающейся в моде женщине!

Ярко и роскошно

Denim Dream

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Элегантно и женственно

Denim Dream


Guess нежно-розовый кошелек

Guess элегантные часы из нержавеющей стали

Guess браслет-цепочка

Лукавые ленты и полоски

Denim Dream


Tommy Hilfiger синие носки в горошек (2 пары)

Tommy Hilfiger серо-черные носки в полоску (2 пары)

Tommy Hilfiger бордово-красные носки (2 пары)

Tommy Hilfiger сине-красные носки в полоску (2 пары)

Tommy Hilfiger красно-черные носки в полоску (2 пары)

Идеи для подарков мужской части семьи и самым маленьким

Веселые шаги

Denim Dream


Tommy Hilfiger детские колготки

Tommy Hilfiger комплект из 3-х пар носков

Tommy Hilfiger детская обувь

Джентльменам

Denim Dream


Tommy Hilfiger двухсторонний ремень из натуральной кожи

Guess шикарные часы

Tommy Hilfiger бабочка из 100% шелка

Guess солидные запонки для манжет

Лукавые полоски

Denim Dream


Tommy Hilfiger свитер в полоску с содержанием шерсти (слева)

Tommy Hilfiger белая рубашка

Tommy Hilfiger похожая белая кофта с содержанием шерсти


Уважающим качество

Denim Dream


Guess шикарные часы (215 €)

Guess похожие запонки из нержавеющей стали (39 €)

Tommy Hilfiger коричневый кошелек из натуральной кожи (69.90 €)

Мягко и тепло

Denim Dream


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