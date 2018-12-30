5 лучших ритуалов на деньги и удачу в новогоднюю ночь 2019

В ночь с 31 декабря на 1 января миллионы людей загадывают самые сокровенные желания, и Вселенная откликается. В такие моменты можно с легкостью привлечь в жизнь все, что необходимо, если верить в себя и в то, что все получится. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют пять лучших проверенных ритуалов, способных изменить вашу жизнь в лучшую сторону.

Как привлечь удачу в новогоднюю ночь

Перед тем как сесть за стол, напишите на пяти листках бумаги слово “удача”. Положите их в карманы и празднуйте в окружении близких людей. Как только куранты начнут бить, произнесите:

“Удачи полные карманы!”.

После наступления нового 2019 года достаньте записочки из карманов, положите под елку и произнесите:

“Удача со мной останется, в новом году не потеряется. За мной по пятам ходит, неудачи прочь гонит”.

После того, как вы разберете елку, записочки вновь разложите по карманам и носите с собой, чтобы удача не покидала вас в те моменты, когда особенно нужна.

Ритуал на удачу в праздничную ночь

Заранее напишите список всего, от чего хотели бы избавиться до наступления Нового года. Укажите все, что считаете нужным: бедность, дурной характер, невезение, одиночество… Листочек сложите и в новогоднюю ночь сожгите в блюдечке. Пока ваш список горит, произнесите:

“Невзгоды за спиной оставляю, новую жизнь начинаю. Удачу привлекаю, больше проблем не знаю”.

Пепел выкиньте за окно со словами:

“Никому не доставайтесь и ко мне не возвращайтесь!”.

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