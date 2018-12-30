5 лучших ритуалов на деньги и удачу в новогоднюю ночь 2019

Самый простой и действенный ритуал по привлечению денег помогает обрести финансовое благополучие уже в самом начале 2019 года. Не садитесь за стол с пустыми карманами, обязательно положите в них немного денег. Если нет карманов, купюру можно положить в обувь. Не забудьте произнести заговор перед тем, как начнут бить куранты:
“Деньги со мной остаются, новые к ним притягиваются, в новом году неприятности и трудности испаряются”.
Денежный ритуал в новогоднюю ночь
Возьмите несколько настоящих или игровых купюр, развесьте на елке ближе к стволу, чтобы они не бросались в глаза. Развешивая богатство, произнесите:
“В новогоднюю ночь чудеса случаются, желания исполняются. Елочку украшаю, неудач с деньгами больше не знаю. Как часы 12 раз пробьют, так и деньги ко мне в дом пойдут”.
После наступления нового года одну из купюр положите в кошелек, чтобы она в течение 12 месяцев привлекала к вам достаток.
Ритуал на финансовое благополучие
Приготовьте подарки для близких и обязательно положите в них по монете или купюре, приговаривая:
“Своим богатством делюсь, каждому удачи желаю”.
Денежная энергетика вернется к вам, если вы будете искренне желать счастья и богатства близким людям. Не забудьте оставить несколько монет под елкой или поставить под нее копилку, чтобы в 2019 году проблемы с финансами не коснулись вас и вашей семьи.
Искреннее желание оставить все проблемы в уходящем году обязательно исполнится. Верьте, что судьба в ваших руках, и не позволяйте трудностям встать между вами и счастливым будущим.