Гороскоп подарков: что подарить на Новый 2019 год по знаку зодиака

Близнецы обожают сюрпризы, поэтому сам по себе подарок будет для них поводом порадоваться. Что касается презента, то непоседливым представителям этого Знака можно смело дарить захватывающие дух приключения: прыжки с парашютом, поездка по заснеженному полю на снегоходе, перелет через океан, тур на горнолыжный курорт и тому подобное. Не обязательно тратить огромные суммы, можно преподнести поход в спа-салон или подарить долгожданную книгу.

Рак

Ракам подойдут подарки, которые помогут создать уют в квартире или доме. Для них можно подобрать предметы старины, которые впишутся в интерьер, а также приспособления, облегчающие готовку. Прислушайтесь к близким, чтобы не прогадать с подарком. Несмотря на то что статуэтки и сувенирная продукция у Хозяйки 2019 года не в почете, выполненные своими руками презенты будут уместными. Можно приобрести или даже сделать самостоятельно копилку в форме свинки и заговорить ее на богатство. Такой подарок обеспечит Ракам процветание и приумножит накопления.

Лев

Львы любят внимание и дорогие подарки в яркой упаковке. Им можно подарить абонемент в фитнес-клуб, недешевые духи или набор элитного алкоголя. Любовь к роскоши не предусматривает обиду на близких, поэтому подарить можно и бюджетные вещи, необходимые в хозяйстве: ароматизатор воздуха в машину, оригинальную бижутерию. Не будут против Львы, если им подарят сувениры, однако их лучше подбирать с умом и отказаться от кустарных безделушек, которые могут испортить настроение.

Дева

Девам Новый год принесет жажду перемен, поэтому в праздничные выходные они могут затеять ремонт или перестановку мебели. В связи с этим уместными будут подарки, облегчающие ремонтные работы. Хозяйственные Девы по достоинству оценят моющие пылесосы, приспособления для полировки мебели. Близкие могут подарить произведения искусства, которые впишутся в интерьер дома, однако картины нужно выбирать с умом. Скорее всего, Девы сами неоднократно проговаривали список необходимых покупок, поэтому найти среди них подходящий пункт и сделать подарок не составит труда.

Весы

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Весы любят красоту и стремятся поддерживать себя в форме, поэтому в Новогоднюю ночь им можно преподнести множество хороших подарков. Близкие, знающие вкусы Весов, могут смело дарить товары для ухода за телом и лицом, декоративную косметику, эфирные масла. Прекрасным презентом станет абонемент в спортивный клуб, на занятия по саморазвитию или психологические курсы. Не будет лишним и красивый кошелек с денежной суммой внутри. Интересное оформление подарка и красивая обертка обеспечат представителям этого Знака позитивный настрой.

Скорпион

Скорпионам на Новый год можно подарить вещи эзотерического характера. В Новом году Свинья поможет им развить дар предвидения, поэтому подойдут презенты в виде книг и фильмов оккультной тематики, оригинальные свечи и подставки под них с руническими символами. Интересным подарком будет приглашение на квест, где Скорпионы смогут показать всем свои знания. Близкие могут порадовать знакомых Скорпионов-женщин наборами для принятия ванн, например, ароматическими бомбочками. Мужчинам можно презентовать изделия из кожи.

Стрелец

Год Свиньи может стать для Стрельцов трудным. Чтобы помочь им избежать негативного настроя, в качестве новогоднего подарка можно презентовать набор настольных игр, в которые рекомендуется играть шумной компанией. Смешные подарки будут также уместны, ведь у Стрельцов все в порядке с чувством юмора. Это могут быть наборы для розыгрышей или сувенир со смешным подтекстом. Любителям авантюр можно смело приобретать туры и путешествия, чтобы они смогли развеяться и побывать в новых местах.

Козерог

Козерогам в Новом году Свинья преподнесет множество сюрпризов и постарается раскрыть в них романтические порывы. В связи с этим стоит выбрать подарки, которые разбавят прагматичный подход Козерогов к жизни. Парфюм, ароматические палочки, эфирные масла, милые подвески и бижутерия помогут Козерогам ощутить дух праздника и отвлечься от ежедневных дум и забот. Тематика подарков может касаться любимых увлечений, поэтому можно дарить все, что касается хобби Козерогов.

Водолей

Водолеев можно смело удивлять, чтобы вернуть им веру в чудо и показать, что они важны и значимы. Представители этого Знака порой и сами не знают, чего хотят, поэтому лучше обратить внимание на то, о чем они говорят, заранее. В разговоре они могут упомянуть массу вещей, которые хотели бы приобрести или получить в качестве подарка. Уместными будут рюкзаки, футболки с принтами любимых сериалов, музыкальных групп или с мудрыми высказываниями.

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