Какая ты свинья по знаку зодиака?

Козерог — Наф-Наф
Ну тут у нашего Магического шара ни малейших сомнений не было: Козерог — та самая свинья, что построит себе правильный крепкий каменный дом, в который никакие волки позорные не заберутся никогда. Правда, “Три поросенка” — детская сказка, а потому в ней ничего не сказано о том, какую цену Ниф-Нифу и Нуф-Нуфу пришлось заплатить за спасение своих щетинистых шкурок, ну и за легкомысленное отношение к жизни заодно. А мы знаем: волк их сожрал всё равно. После того, как Ниф-Ниф и Нуф-Нуф предпочли рискнуть жизнью и сбежать из этой свинячьей крепости. Лишь бы больше не слышать козерожьего “А я же говорил!”
Водолей — Хрюша
Лучший друг всех детей, самое обаятельное рыло среди отечественных телеведущих и первый репетитор по жирному троллингу для самых маленьких. Парадоксально, но факт: Хрюша — персонаж откровенно неумный, абсолютно беспардонный и местами агрессивный. Более того, его вклад в командную работу, как правило, ограничивается либо мелкими пакостями, либо крупными факапами в силу пункта первого — ограниченности ума. Но он тем не менее всем и каждому нравится. Истинный Водолей!
Рыбы — свинка Пеппа
Два главных желания любой Рыбки — никогда не взрослеть и всем нравиться. Причем нравиться так, чтобы, знаете, руки свои убрал! Так что любимый персонаж всех детей от года до трех — самое логичное ее свинское воплощение: Пеппа хорошенькая, Пеппу опекает вся семья, Пеппу любят зрители так, как могут любить только дети — неистово, беззаветно и ничего не требуя (Рыбе так и надо). Правда, свинка Пеппа весьма эгоистична, заносчива и при этом жуткая собственница, но воспитательный момент в мультике проработан так себе: она главная и безусловно положительная героиня. Вот бы и в жизни так! Хотя в жизни Рыбок чаще всего и действительно так. Поразительно!
Овен — Пумба
Самый веселый бородавочник в мире! “Акуна матата” — вот его девиз, что, как мы помним, значит “беззаботная жизнь”. И в этом весь Овен. Если, конечно, не забываать о том, что бородавочник — это дикий африканский кабан с длиной клыков до 60 сантиметров. Не наш свирепый русский вепрь, конечно, но недалеко ушел, знаете ли. Очень недалеко. БУ! Да ладно, че вы начинаете, нормально же сидели! Акуна матата!
Телец — Нюша
Девочка-девочка: с упорством, достойным лучшего применения, создает себе трудности и героически их преодолевает. Единственная привлекательная барышня в мужской компании, чем беззастенчиво пользуется: низводит и курощает влюбленных бедолаг. Обожает бусики и вкусное. Мечтательница, фантазерка и злая феечка: Бараш, например, превращен в подкаблучника при ее активном участии. Но смешно же, да?
Близнецы — поросенок Фунтик
Как мы все помним, госпоже Беладонне так и не удалось изловить Фунтика, хотя на протяжении четырех серий она пыталась это осуществить с помощью весьма хитроумных способов. Отсюда вывод номер раз: Близнецы — та самая свинья, которую нельзя заставить делать то, чего она не хочет. Еще мы помним, что дядюшка Мокус и обезьяна Бамбино сразу же полюбили Фунтика, усыновили фактически и во всем ему помогали. Отсюда вывод номер два: Близнецы — та самая свинья, что способна обаять любого в считаные мгновения и использовать для своей выгоды. Внимание, вопрос: кто-то еще верит, что Фунтик на самом деле не хотел обманывать доверчивых детишек, вымогая у них деньги на “домики для бездоминых поросят”? Ха! Конечно, хотел, тем более что Близнецы — лжецы поистине выдающиеся. Просто потом у него субличность сменилась, а потому захотелось бродить по свету с карамелькой за щекою.
Рак — свинья Розита
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Классический Рак: многодетная мама, которая мечтает стать знаменитой певицей, но никак не может осуществить свою мечту, потому что опоросилась двадцатью пятью отпрысками — и всем им требуется забота. Стоп, мы что, сказали “не может”?! Да не может такого быть! Рак — единственный знак зодиака, который умудряется и на елку влезть, и панцирь не оцарапать: Раки всегда могут достичь успеха так, чтобы без ущерба для семьи. Потому что без покоя и счастья в семье им и успех не в радость. А вот где они берут силы на все это, то никому неведомо: Раков пытать на этот предмет бесполезно — у них же панцирь пуленепробиваемый.
Лев — мисс Пигги
Настоящая примадонна: сумасбродная и неподражаемая роковая женщина, по уши влюбленная в какого-то жалкого земноводного. Вы, кстати, в курсе, что портрет мисс Пигги появлялся на обложке Cosmopolitan (а еще — Time, Bazaar, People, и Life)? В общем, все как у Львиц: самая главная звезда свиней — это она, Львица. И драмы, драмы побольше! Хотя всем понятно, что та лягушка для свинольвицы — так, оттеночный бальзам для щетинки, ага.
Дева — поросенок Бейб
Вот уж кто бы сомневался: Дева — та самая свинья, которой надо непременно доказать, что она — куда лучший пастух, чем бордер-колли — самая интеллектуально одаренная порода собак в мире, выведенная исключительно для того, чтобы пасти овец. Ничего нового: “Вы все дураки и не лечитесь, одна я умная, в белом пальто стою красивая”. Справедливости ради надо заметить, что поросенок Бейб и впрямь оказался прекрасным пастухом, но и у нашего Магического шара вопросов к интеллекту Дев никогда не было. У него (и у нас) есть другой вопрос: да что ж вы вечно лезете-то не в свое дело, а?
Весы — Пятачок
Самая жалкая и пугливая в мире свинья. Самая обаятельная и любимая всеми свинья. Герой лучшей в мире детской сказки, самых добрых мультиков и анекдотов, которые одинаково смешны в любом возрасте. В общем, Весы, как обычно, само обаяние и сама противоречивость. Даже с точки зрения близких связей: лучший друг Пятачка почему-то не Кролик, который мог бы обеспечить Пятачку предсказуемое будущее, и даже не Кристофер Робин, который смог бы Пятачка от всего защитить. Лучший друг Пятачка — Винни-Пух, существо с опилками в голове. Но ведь он такой ми-и-и-илый! В общем, как-то так Весы и живут свою жизнь — с кем-то милым. А педантичные Кролики и любящие Кристоферы Робины незаметно носят их на ручках мимо всех жизненных невзгод. Незаметно для Весов, ясное дело.
Скорпион — король свиней
Слово “босс” — само по себе неприятное, словосочетание биг босс — тем более, но только геймеры могут в должной мере прочувствовать всю силу этого сочетания букв: в играх “босс” — тот самый персонаж, которого нужно забороть, чтобы пройти на следующий уровень. И, как правило, с первого раза это не получается, а значит, начинай сначала! Как-то так все и происходит со Скорпионом: те, кто до него все же дошел, теряют свои жалкие запасы жизней одну за одной, а потом начинают сначала. Если, конечно, упорства хватит. Но самое обидное знаете что? Там, на следующем уровне, снова босс. И такая же свинья. То есть мы хотим сказать, что Скорпион — очень многоуровневый человек, да-да. Но редкая свинья.
Стрелец — Порко Россо
Свин Порко Россо — героический пилот. После Первой мировой войны он настолько разочаровался в людях, что навлек на себя проклятие и превратился в свинью. И тут, как говорится, сгорел сарай — гори и хата: можно и на стороне фашистов выступить. Правда, и на стороне безусловного зла Стрелец всегда сражается за добро: в этом случае — против воздушных пиратов. Но в конце, как и всегда в жизни Стрельца, добро победит зло, поставит на колени и зверски убьет, в смысле — свина расколдуют, и, главное, он всем понравится, да.