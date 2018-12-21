Какая ты свинья по знаку зодиака?

Два главных желания любой Рыбки — никогда не взрослеть и всем нравиться. Причем нравиться так, чтобы, знаете, руки свои убрал! Так что любимый персонаж всех детей от года до трех — самое логичное ее свинское воплощение: Пеппа хорошенькая, Пеппу опекает вся семья, Пеппу любят зрители так, как могут любить только дети — неистово, беззаветно и ничего не требуя (Рыбе так и надо). Правда, свинка Пеппа весьма эгоистична, заносчива и при этом жуткая собственница, но воспитательный момент в мультике проработан так себе: она главная и безусловно положительная героиня. Вот бы и в жизни так! Хотя в жизни Рыбок чаще всего и действительно так. Поразительно!

Овен — Пумба





Самый веселый бородавочник в мире! “Акуна матата” — вот его девиз, что, как мы помним, значит “беззаботная жизнь”. И в этом весь Овен. Если, конечно, не забываать о том, что бородавочник — это дикий африканский кабан с длиной клыков до 60 сантиметров. Не наш свирепый русский вепрь, конечно, но недалеко ушел, знаете ли. Очень недалеко. БУ! Да ладно, че вы начинаете, нормально же сидели! Акуна матата!

Телец — Нюша





Девочка-девочка: с упорством, достойным лучшего применения, создает себе трудности и героически их преодолевает. Единственная привлекательная барышня в мужской компании, чем беззастенчиво пользуется: низводит и курощает влюбленных бедолаг. Обожает бусики и вкусное. Мечтательница, фантазерка и злая феечка: Бараш, например, превращен в подкаблучника при ее активном участии. Но смешно же, да?

Близнецы — поросенок Фунтик





Как мы все помним, госпоже Беладонне так и не удалось изловить Фунтика, хотя на протяжении четырех серий она пыталась это осуществить с помощью весьма хитроумных способов. Отсюда вывод номер раз: Близнецы — та самая свинья, которую нельзя заставить делать то, чего она не хочет. Еще мы помним, что дядюшка Мокус и обезьяна Бамбино сразу же полюбили Фунтика, усыновили фактически и во всем ему помогали. Отсюда вывод номер два: Близнецы — та самая свинья, что способна обаять любого в считаные мгновения и использовать для своей выгоды. Внимание, вопрос: кто-то еще верит, что Фунтик на самом деле не хотел обманывать доверчивых детишек, вымогая у них деньги на “домики для бездоминых поросят”? Ха! Конечно, хотел, тем более что Близнецы — лжецы поистине выдающиеся. Просто потом у него субличность сменилась, а потому захотелось бродить по свету с карамелькой за щекою.

Рак — свинья Розита

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Классический Рак: многодетная мама, которая мечтает стать знаменитой певицей, но никак не может осуществить свою мечту, потому что опоросилась двадцатью пятью отпрысками — и всем им требуется забота. Стоп, мы что, сказали “не может”?! Да не может такого быть! Рак — единственный знак зодиака, который умудряется и на елку влезть, и панцирь не оцарапать: Раки всегда могут достичь успеха так, чтобы без ущерба для семьи. Потому что без покоя и счастья в семье им и успех не в радость. А вот где они берут силы на все это, то никому неведомо: Раков пытать на этот предмет бесполезно — у них же панцирь пуленепробиваемый.

Лев — мисс Пигги





Настоящая примадонна: сумасбродная и неподражаемая роковая женщина, по уши влюбленная в какого-то жалкого земноводного. Вы, кстати, в курсе, что портрет мисс Пигги появлялся на обложке Cosmopolitan (а еще — Time, Bazaar, People, и Life)? В общем, все как у Львиц: самая главная звезда свиней — это она, Львица. И драмы, драмы побольше! Хотя всем понятно, что та лягушка для свинольвицы — так, оттеночный бальзам для щетинки, ага.

Дева — поросенок Бейб





Вот уж кто бы сомневался: Дева — та самая свинья, которой надо непременно доказать, что она — куда лучший пастух, чем бордер-колли — самая интеллектуально одаренная порода собак в мире, выведенная исключительно для того, чтобы пасти овец. Ничего нового: “Вы все дураки и не лечитесь, одна я умная, в белом пальто стою красивая”. Справедливости ради надо заметить, что поросенок Бейб и впрямь оказался прекрасным пастухом, но и у нашего Магического шара вопросов к интеллекту Дев никогда не было. У него (и у нас) есть другой вопрос: да что ж вы вечно лезете-то не в свое дело, а?

Весы — Пятачок



