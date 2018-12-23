Какие желания нельзя загадывать на Новый год 2019

Новый год — идеальное время для воплощения заветных желаний. В этот период окружающая энергетика становится сильнее, и с ее помощью можно осуществить свою мечту и стать счастливее. Чаще всего Вселенная откликается на просьбы людей и помогает реализовать их намерения, однако некоторые желания не соответствуют ее законам, и загадывать их запрещено. Эксперты сайта dailyhoro.ru расскажут вам, какие желания не нужно загадывать в новогоднюю ночь 2019, чтобы избежать неприятностей в грядущем году.

Потребности современного человека тесно связаны с материальным благополучием. Именно поэтому чаще всего люди загадывают на Новый год деньги и даже просят об определенной сумме. Конечно, в этом желании нет ничего плохого, но есть вероятность, что оно никогда не сбудется. Вместо того чтобы просить Вселенную о деньгах, вы можете попросить об улучшении финансового положения или о более высокооплачиваемой работе. В этом случае исполнению вашего желания поспособствует не только Вселенная, но и покровитель 2019 года — Свинья.

Ваше желание не должно причинять вред окружающим, поэтому не стоит просить о наказании врагов или обидчиков. Если мечта несет в себе негативный характер, ее энергетика может обернуться против вас. В этом случае грядущий год принесет вам много неприятностей.

Многие люди ошибочно думают, что желание способно выполнять функцию любовного приворота, но на самом деле это не так. Если вы хотите обрести любовь, необходимо, чтобы ваше желание звучало именно таким образом. Не стоит просить Вселенную о привлечении конкретного человека, так как ваша мечта должны касаться только вас.