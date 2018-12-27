Новогодний переполох: 5 лайфхаков, которые помогут привести дом в порядок

Совершенно нормально заполнять все свободное пространство для хранения. Пустые полки будто соблазняют купить что-то еще! Нужно понимать, для чего вам нужна каждая конкретная полка или ящик. Например, если у вас на кухонном подоконнике стоят часы, цветы и ароматическая свеча, не нужно наваливать туда старые журналы, потому что их больше некуда положить. Если вы решили правильно питаться, можно поставить на кухонный стол вазу с фруктами, но бумажной почте там не место. Постепенно выстроится концепция хранения нужных вещей, а вам будет проще определить, что куда положить.
4. Научите остальных
Муж и дети могут оказаться далеко не сторонниками чистоты и порядка. Понаблюдайте пару дней за их привычками (хотя наверняка вы и так все о них знаете). Оставляют ли они крошки на кухонном столе? Забирают ли школьные портфели в комнату? Разбрасывают ли вещи где попало? Например, если дети разуваются у входа, имеет смысл положить туда впитывающий коврик. Если муж не может по утрам найти ключи — повесить в удобном месте ключницу.
5. Научитесь складывать вещи
Многие пренебрегают модными ныне способами хранения вещей, а на самом деле это удобно. Например, в выдвижной ящик удобно поставить футболки вертикально, чтобы сразу было видно, что надеть, а не перерывать полку с вещами, теряя время и раздражаясь. Люди жалуются, что у них много вещей, которые некуда положить, но такие способы действительно экономят пространство!