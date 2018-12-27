Новогодний переполох: 5 лайфхаков, которые помогут привести дом в порядок

“Все началось с помощи по организации порядка на кухне, но вскоре клиенты начали просить помощи и с другими помещениями. Организация пространства — это не только удобный и чистый дом. Это поиск места для вещей, которые вам действительно нужны, возможность понять, чего вы хотите добиться, создание пространства для собственного будущего”. Вот какие стратегии она предлагает попробовать, пишет Домашний Очаг.

1. Оставьте только то, что вам интересно и нужно

Оглянитесь по сторонам. Найдите вещи, которыми не пользовалась в последний год, и подумайте почему. Оцените кучу вещей, сваленных на спинке стула, найдите их правильное место, переложите (а не просто уберите с глаз долой).

2. Ходите по магазинам с целью

Важная часть организации пространства в доме — сведение к минимуму импульсивных покупок. Нет большой необходимости закупать бумажные полотенца на год вперед, если вам негде их хранить. То же и с одеждой. Можно составить список того, что вам нужно. А если идете покупать какую-то новую технику или бытовые мелочи, сначала избавьтесь от старых. В наше время порой хочется показать, что можете позволить себе все… а потом большая часть этого никогда не пригодится.

3. Заполняйте шкафы