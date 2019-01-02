Приметы на начало года: как узнать, каким для вас будет 2019 год

В начале каждого года мы надеемся, что в ближайшее время наша жизнь изменится в лучшую сторону. Узнать, произойдет ли это, помогут знаки судьбы, которые не стоит оставлять без внимания. Чтобы не пропустить важные сигналы и избежать опасностей, эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают вам узнать о приметах на начало 2019 года. Они подскажут, какие сюрпризы уготовила для вас Вселенная на ближайшие двенадцать месяцев.

Отправляясь на улицу 1 января, обратите внимание на первого встречного человека. Женщина — к опасному врагу, мужчинам — к новому другу.

Если в начале января вам довелось найти на улице кошелек или деньги, значит, в 2019 году вас ожидает богатство и успехи в работе. Если же вы потеряли деньги, готовьтесь к финансовым трудностям.

В 2019 году власть перейдет Желтой Земляной Свинье. Если вам приснится хрюшка на Новый год или Рождество, значит, в течение года покровительница будет защищать вас от бед и неприятностей.

Если в первой половине января вы встретите старых друзей или знакомых, в 2019 году вам удастся завести много новых знакомств. Если в Сочельник или Рождество к вам наведается гость противоположного пола, вас ожидает новая любовь или свадьба.

В начале января старайтесь избегать ссор с близкими людьми, иначе в 2019 году конфликты в вашем доме станут происходить гораздо чаще. Если в начале года вы поругались на улице с незнакомым человеком, в новом году у вас появится много завистников и недоброжелателей. В этом случае советуем вам воспользоваться эффективным оберегом.