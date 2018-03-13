Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид

Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.

Натуральный каменный шпон является тонким и легким новым материалом, который идеально подходит не только на кухню и в ванную комнату, но и в другие помещения.

Если Вы цените натуральную красоту природного камня и интерьер с неустаревающим стилем, то каменный шпон будет идеальным выбором! Шпон является прочным, но в то же время легким и тонким материалом, толщина слоя всего 0.5 -2мм. Одним из самых больших преимуществ перед натуральным камнем является то, что шпон изгибается и это позволяет использовать этот материал там, где натуральный камень невозможно использовать или это не целесообразно.

Различные возможности использования

Фанера, МДФ, ДСП, кирпич, круглые столбы — каменный шпон иделально подходит для отделки этих поверхностей. Очень модно использовать каменный шпон в отделке кухонной мебели или установить каменный шпон как элемент дизайна на стену. Такое решение дает визуальный эффект использования натурального камня — мощно, величественно и в то же время естественно.

Преимущества натурального шпона

Благодаря новым технологиям в производстве материалов каменный шпон подходит к использованию как для внутреннего, так и для внешнего использования. Самым же важным фактором является гораздо более низкая цена по сравнению с натуральным камнем. Легкий вес и гибкость делают монтаж простым и дешевым. Используя каменный шпон можно создавать интересные дизайнерские решения — вырезайте любые формы, используйте разные цвета. Выбор цветов широк и их можно компоновать в одно решение.

Пригласите природу в дом при помощи каменного шпона. AS MASS предлагает широкий выбор каменного шпона — найдется как рельефный, так и гладкие однотонный шпон и все это по лучшей цене на рынке. Мы сотрудничаем со многими эстонскими дизайнерами и производителями мебели. Если вы сами не в силах справится с установкой или желаете эксклюзивную мебель, мы поможем Вам найти лучшего производителя.