Шуточный гороскоп на 2019 год
Пока Желтая Земляная Свинья собирается стать покровительницей года, астрологи предлагают немного забежать вперед и узнать, какие неожиданности и подарки она нам готовит.
Пока Желтая Земляная Свинья собирается стать покровительницей года, астрологи предлагают немного забежать вперед и узнать, какие неожиданности и подарки она нам готовит.
Новый 2019 год приближается, и градус общего напряжения растет в геометрической прогрессии. Как вы можете догадаться, высшей точки он достигнет 1 января. Чего ждать от хозяйки года? Сверяемся со звездами! Предупрежден — значит вооружен. Гороскоп желательно читать с улыбкой на лице, важное — подмечать, а то, что не понравится, — пытаться избежать, пишет dailyhoro.ru.
Овен
Овен — Знак эгоистичный и самодовольный: чтобы покровительницу года не гневить, об этих качествах лучше позабыть. В остальном Свинья отлично уживается с Овнами: между собой они ничего не делят, не конфликтуют, даже дружат, поэтому представители этого Знака могут заниматься чем угодно. Самым упертым Овнам в новом году астрологи советуют хорошенько разогнаться и сломать рогами препятствия на пути. Можно даже не работать, главное — идти на таран. Цели будут достигнуты, конкуренты — побеждены, удача и деньги — в кармане.
Телец
Спокойствие и уравновешенность Тельца вызовет в этом году уважение не только со стороны окружающих, но и со стороны покровительницы года. Тельцам можно просить у Свиньи все, что только душа пожелает, главное — правильно загадывать желания. Чтобы удача была рядом весь год, Тельцам желательно немного сбавить обороты и расслабиться — это сблизит их с хозяйкой 2019, которая не отличается особым рвением в работе. Тогда и денег будет вдоволь, и счастье и любовь придут.
Близнецы
Гороскоп для Близнецов пророчит счастье на весь год. Свинья потребует лишь одного: отмщения своим врагам. Ничто не должно быть забыто: ни деньги, отданные в долг, ни подло выданный секрет, ни клевета, ни нарушенный завет. Покровительница года подскажет, как отплатить той же монетой всем, кто в прошлом обидел, растоптал, разочаровал. Долги, отданные сполна, вызовут уважение со стороны недоброжелателей.
Рак
Желтая Свинка просит Раков быть чуточку смелее. Гороскоп сулит представителям этого Знака встречу, которая изменит жизнь к лучшему, если они наконец вылезут наружу из своего панциря. А если нет, то навлекут беду, потратив год на ерунду. Свинья советует одно: значение знакам придавать и от обид не унывать.
Лев
Царям среди людей Свинья подарит много счастливых дней. Моменты удачи ждать нужно тогда, когда от улыбки сверкают глаза. В особой цене в этом году будут смелость, отвага и сила духа. Сильные стороны Львов помогут улучшить жизнь, однако зазнаваться нельзя, иначе достигнутые цели и успех рассеются, как туман. В идеале не стоит придавать деньгам особое значение и наивно думать, что с их помощью можно решить абсолютно все. В противном случая Свинья преподаст сложный жизненный урок.
Дева
Дев покровительница года за чистоту мышления наградит и от проблем оградит. Желтая Свинья подарит представителям этого Знака ценный подарок: одиноким — любовь, семейным — доверие и понимание. А значит, удастся быть настоящими, выпустить пар, который мешает обрести неподдельное счастье. В работе бед можно не ждать, если всем в течение года спешить помогать.
Весы
Весы, рожденные сиять, весь год не будут унывать. Свинья взойдет на пьедестал и наградит всех, кто мечтал. Весам можно ждать исполнение желаний и множество побед, а чтоб удачу не спугнуть, придется в личный гороскоп им заглянуть. В общих чертах 2019 год сулит только хорошее: достаточно лишь изменить старым привычкам, и тогда жизнь обязательно изменится к лучшему.
Скорпион
В 2019 году Скорпионы, как всегда, будут у всех на виду. Свинья советует им демонстрировать таланты, хвалить себя, гоняться за успехом и не терпеть отказов от людей. Не стоит злить хозяйку года, отсиживаясь в уголке, ведь впереди прирост дохода и множество других побед. За трудолюбием успех получится найти, но если вдруг корысть проснется — с арены победителей придется им сойти.
Стрелец
В год Желтой Свиньи Стрельцам придется вспомнить, что они не только снайперы, продвигающиеся по головам в стремлении быть лучше других, но и очаровательные представители зодиакального круга — любимцы публики и оптимисты. Свинка предлагает им наконец расслабиться, отпустить вожжи и отдаться течению. В противном случае усталость и потеря реакции лишат их меткости.
Козерог
Козерогов ждет не очень простой год, полный забот. Вместо того, чтобы идти на пролом, специалисты сайта dailyhoro.ru советуют пободаться с ветряными мельницами, все риски взвесить, все учесть и только после на Олимп успеха лезть. И самое главное — меньше нервов: на все проблемы в год Желтой Земляной Свиньи важно реагировать как можно проще.
Водолей
Страсть к азарту, стремление к свободе и эгоизм — вот что Свинья попросит убрать из привычек Водолеев в новом году. Покровительница года против таких замашек, ей больше по душе конкретика, четкий план, собранность и альтруизм. Астрологи советуют найти новые источники силы и позитивных эмоций, чтобы отремонтировать свою душу и улучшить жизнь. Иначе не видать Водолеям перемен, которых так жадно требуют их сердца.
Рыбы
Рыбкам предстоит избрать, кем в 2019 году стать. Задача не из легких, поэтому уже в начале января начать искать себя советует Свинья. Представителям этого Знака важно приготовиться к тому, что придется много работать над собой, искоренять вредные привычки, стараться стать лучше. В двух словах — Рыб ждет год, полный разнообразия и новых побед, главное — знать, в каком направлении они хотят плыть.
Встречайте Новый год весело, большой и шумной компанией. Не забудьте купить подарки близким, загадать желание и обязательно накрыть богатый стол, чтобы Желтая Свинья осталась вами довольна.
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