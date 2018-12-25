Шуточный гороскоп на 2019 год





Гороскоп для Близнецов пророчит счастье на весь год. Свинья потребует лишь одного: отмщения своим врагам. Ничто не должно быть забыто: ни деньги, отданные в долг, ни подло выданный секрет, ни клевета, ни нарушенный завет. Покровительница года подскажет, как отплатить той же монетой всем, кто в прошлом обидел, растоптал, разочаровал. Долги, отданные сполна, вызовут уважение со стороны недоброжелателей.

Рак





Желтая Свинка просит Раков быть чуточку смелее. Гороскоп сулит представителям этого Знака встречу, которая изменит жизнь к лучшему, если они наконец вылезут наружу из своего панциря. А если нет, то навлекут беду, потратив год на ерунду. Свинья советует одно: значение знакам придавать и от обид не унывать.

Лев





Царям среди людей Свинья подарит много счастливых дней. Моменты удачи ждать нужно тогда, когда от улыбки сверкают глаза. В особой цене в этом году будут смелость, отвага и сила духа. Сильные стороны Львов помогут улучшить жизнь, однако зазнаваться нельзя, иначе достигнутые цели и успех рассеются, как туман. В идеале не стоит придавать деньгам особое значение и наивно думать, что с их помощью можно решить абсолютно все. В противном случая Свинья преподаст сложный жизненный урок.

Дева





Дев покровительница года за чистоту мышления наградит и от проблем оградит. Желтая Свинья подарит представителям этого Знака ценный подарок: одиноким — любовь, семейным — доверие и понимание. А значит, удастся быть настоящими, выпустить пар, который мешает обрести неподдельное счастье. В работе бед можно не ждать, если всем в течение года спешить помогать.

Весы





Весы, рожденные сиять, весь год не будут унывать. Свинья взойдет на пьедестал и наградит всех, кто мечтал. Весам можно ждать исполнение желаний и множество побед, а чтоб удачу не спугнуть, придется в личный гороскоп им заглянуть. В общих чертах 2019 год сулит только хорошее: достаточно лишь изменить старым привычкам, и тогда жизнь обязательно изменится к лучшему.

Скорпион

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В 2019 году Скорпионы, как всегда, будут у всех на виду. Свинья советует им демонстрировать таланты, хвалить себя, гоняться за успехом и не терпеть отказов от людей. Не стоит злить хозяйку года, отсиживаясь в уголке, ведь впереди прирост дохода и множество других побед. За трудолюбием успех получится найти, но если вдруг корысть проснется — с арены победителей придется им сойти.

Стрелец





В год Желтой Свиньи Стрельцам придется вспомнить, что они не только снайперы, продвигающиеся по головам в стремлении быть лучше других, но и очаровательные представители зодиакального круга — любимцы публики и оптимисты. Свинка предлагает им наконец расслабиться, отпустить вожжи и отдаться течению. В противном случае усталость и потеря реакции лишат их меткости.

Козерог





Козерогов ждет не очень простой год, полный забот. Вместо того, чтобы идти на пролом, специалисты сайта dailyhoro.ru советуют пободаться с ветряными мельницами, все риски взвесить, все учесть и только после на Олимп успеха лезть. И самое главное — меньше нервов: на все проблемы в год Желтой Земляной Свиньи важно реагировать как можно проще.

Водолей





Страсть к азарту, стремление к свободе и эгоизм — вот что Свинья попросит убрать из привычек Водолеев в новом году. Покровительница года против таких замашек, ей больше по душе конкретика, четкий план, собранность и альтруизм. Астрологи советуют найти новые источники силы и позитивных эмоций, чтобы отремонтировать свою душу и улучшить жизнь. Иначе не видать Водолеям перемен, которых так жадно требуют их сердца.

Рыбы



