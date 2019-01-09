Что в сумочке у Анны Сапроненко и как готовит Наталья Забияко — ответы в новой «Яне»

В этом номере вас ждут:

Колонка нового главного редактора Дарьи Саар.

Большое интервью с исполнительницей главной роли в сериале «LasnaГорск» Машей Поликарповой.

Топ-10 киноновинок от известного российского критика Антона Долина.

Содержимое сумочки ведущей ETV+ Анны Сапроненко.

Диета от вице-чемпионки Олимпиады Натальи Забияко.

Астропрогноз режиссера Алены Суржиковой.

Новая рубрика «Ланч с Яной». Обсуждаем новогодние обещания.

Главные покупки на январских распродажах.

Правила жизни ведущего Raadio 4 Александра Жемжурова.

Что можно узнать о своем здоровье, взглянув в зеркало.

Интеллектуальная разминка.

Фотоконкурс с призами.

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