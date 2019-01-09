09.01.2019, 15:04

Что в сумочке у Анны Сапроненко и как готовит Наталья Забияко — ответы в новой «Яне»


Журнал "Яна"
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Что в сумочке у Анны Сапроненко и как готовит Наталья Забияко — ответы в новой «Яне»
Jana

В розничную продажу поступил первый номер женского журнала «Яна», выпущенный новой редакцией. Смотрите, чем наполнен новый номер!

В этом номере вас ждут:

  • Колонка нового главного редактора Дарьи Саар.
  • Большое интервью с исполнительницей главной роли в сериале «LasnaГорск» Машей Поликарповой.
  • Топ-10 киноновинок от известного российского критика Антона Долина.
  • Содержимое сумочки ведущей ETV+ Анны Сапроненко.
  • Диета от вице-чемпионки Олимпиады Натальи Забияко.
  • Астропрогноз режиссера Алены Суржиковой.
  • Новая рубрика «Ланч с Яной». Обсуждаем новогодние обещания.
  • Главные покупки на январских распродажах.
  • Правила жизни ведущего Raadio 4 Александра Жемжурова.
  • Что можно узнать о своем здоровье, взглянув в зеркало.
  • Интеллектуальная разминка.
  • Фотоконкурс с призами.

Спрашивайте журнал в киосках и супермаркетах. Или читайте его на сайте http://woman.delfi.ee/jana!

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