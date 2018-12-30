Как уложить ребенка спать в новогоднюю ночь: советы эксперта

Нужно ли укладывать детей спать в новогодний вечер “по режиму” или дождаться боя курантов всей семьей? Как оградить малыша от грохота салютов и шумных соседей? Разбираемся вместе с основателем и руководителем Центра детского сна и развития BabySleep, мамой троих детей Еленой Мурадовой.
Если вы еще не решили, во сколько уложить ребенка спать в новогоднюю ночь и волнуетесь, что шум праздника и фейерверков разбудят малыша, обратите внимание на следующие рекомендации, пишет Deti.mail.ru.
Совет №1. Ориентируйтесь на возраст ребенка
До 4-6 месяцев. В этом возрасте у детей еще не устоялся постоянный ритм сна и бодрствования. Так что если малыш вдруг проснулся под бой курантов и явно бодрствует, расслабьтесь и получайте удовольствие. Такая ночь бывает раз в году.
До 3-4 лет. В этом возрасте все же стоит уложить ребенка в привычное для него время. Биоритмы большинства детей ориентированы на ранний подъем, скорее всего, ребенок проснется в свои привычные 7-8 утра и не выспится. Это особенно актуально для “режимных” детей, которые уже не спят днем, для семей, в которых дети всегда встают рано. Все подарки ребенок с радостью обнаружит утром под елкой. И, возможно, даст родителям подремать еще часок, разбирая новые игрушки.
От 4-5 лет. Ваши дети встречают Новый год “по-взрослому”? Тогда нужно обеспечить им 2-3 часа дневного сна перед праздником. Если уложить на дневной сон так и не удалось, объявляйте отбой сразу после боя курантов.
5-7 лет и старше. Ребенок уже может поспать подольше утром и выспаться после позднего отхода ко сну. Но и в этом возрасте желательно организовать хотя бы непродолжительный дневной сон перед новогодней ночью. Даже если ребенок не заснет днем, а просто спокойно полежит в полумраке и отдохнет, это позволит ему не переутомиться к полуночи.
Старше 10-12 лет. Дети уже легко перенесут разовый сбой режима. Но важно к концу каникул вернуться к привычному распорядку дня, чтобы не начинать школьное полугодие с недосыпа и усталости.
Если ребенок лег спать позже обычного, ожидайте сбоя режима и, как следствие, некоторого ухудшения в его поведении. Не волнуйтесь, детский организм легко компенсирует недосып. Будьте терпеливы и постарайтесь вернуться к привычному ритму как можно быстрее.
Совет №2. Используйте белый шум
Когда за окном гремит салют, а соседи за стеной не расходятся до утра, белый шум в комнате спящего малыша может стать вашим спасением.
Белый шум — это ровный шумовой фон. Например, шум близкого водопада, журчание воды, льющейся из душа, шум пылесоса или вентилятора.
Белый шум помогает детям спать дольше и крепче, способствует более быстрому засыпанию, помогает успокоить малыша. А в новогоднюю ночь нам особенно важно еще одно его свойство: монотонные, повторяющиеся звуки способны “отсекать” лишний резкий шум.
Лайфхаки:
► Если у вас нет специальной машины или игрушки с генератором белого шума, используйте приложение на телефоне или планшете. Хорошим решением может стать увлажнитель воздуха, который издает ровный и комфортный шумовой фон.
► Белый шум можно использовать в течение всего ночного сна, соблюдая важные условия: громкость белого шума не превышает 50 дБ (ориентир на слух — громкость льющейся из душа воды или сильного дождя за окном).
► Источник белого шума должен находиться не ближе метра от места, где спит ребенок. Но в новогоднюю ночь — и не дальше 1 метра.
Является ли белый шум гарантией того, что малыш не проснется от грохота салюта? Нет. Многое будет зависеть от индивидуальных особенностей сна ребенка, его возраста и воли случая (на какую фазу сна придется фейерверк).
Например, в стадии глубокого сна никакие праздничные пушки за окном не страшны. Продолжительность стадий сна — величина не постоянная, и точно рассчитать, во сколько нужно уложить ребенка, чтобы полночь пришлась на время глубокого сна, невозможно.
Совет №3. Максимально затемните окна
Читать еще
Плотные шторы очень выручают, когда ребенку трудно уснуть от света уличных фонарей, фар проезжающих мимо дома машин или утреннего света. Возможно, в новогоднюю ночь за вашим окном будут яркие фейерверки и много светящихся окон неспящих соседей — в домах напротив. Плотные шторы скроют от ребенка все это ночное веселье. Новогодняя ночь для него будет обычной ночью. А вы сможете насладиться атмосферой праздника.
Совет №4. Подготовьте ребенка заранее
Если малыш уже понимает речь, умеет разговаривать, расскажите ему заранее о предстоящем праздновании. Объясните, что в эту ночь будут взрывать петарды и кричать на улице. Если ребенок проснется ночью от шума, он не испугается, ведь родители предупредили, что так может случиться.