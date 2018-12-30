Как уложить ребенка спать в новогоднюю ночь: советы эксперта

Если вы еще не решили, во сколько уложить ребенка спать в новогоднюю ночь и волнуетесь, что шум праздника и фейерверков разбудят малыша, обратите внимание на следующие рекомендации, пишет Deti.mail.ru.

Совет №1. Ориентируйтесь на возраст ребенка

До 4-6 месяцев. В этом возрасте у детей еще не устоялся постоянный ритм сна и бодрствования. Так что если малыш вдруг проснулся под бой курантов и явно бодрствует, расслабьтесь и получайте удовольствие. Такая ночь бывает раз в году.

До 3-4 лет. В этом возрасте все же стоит уложить ребенка в привычное для него время. Биоритмы большинства детей ориентированы на ранний подъем, скорее всего, ребенок проснется в свои привычные 7-8 утра и не выспится. Это особенно актуально для “режимных” детей, которые уже не спят днем, для семей, в которых дети всегда встают рано. Все подарки ребенок с радостью обнаружит утром под елкой. И, возможно, даст родителям подремать еще часок, разбирая новые игрушки.

От 4-5 лет. Ваши дети встречают Новый год “по-взрослому”? Тогда нужно обеспечить им 2-3 часа дневного сна перед праздником. Если уложить на дневной сон так и не удалось, объявляйте отбой сразу после боя курантов.

5-7 лет и старше. Ребенок уже может поспать подольше утром и выспаться после позднего отхода ко сну. Но и в этом возрасте желательно организовать хотя бы непродолжительный дневной сон перед новогодней ночью. Даже если ребенок не заснет днем, а просто спокойно полежит в полумраке и отдохнет, это позволит ему не переутомиться к полуночи.